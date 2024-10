Coinvolta anche società intelligence dell'ex guardia corpo Berlusconi

Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, e il banchiere-finanziere Matteo Arpe sono indagati nell’inchiesta della Dda di Milano e Direzione nazionale antimafia sullo spionaggio alle banche dati pubbliche di Inps, guardia di finanza, agenzia delle entrate e altre e che ieri pomeriggio ha portato all’arresto ai domiciliari di quattro persone, fra cui l’ex ‘super poliziotto’ Carmine Gallo, 2 misure interdittive disposte dal gip Fabrizio Filice e il sequestro di alcune società, fra cui la Equalize srl controllata al 90% dal presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali. In particolare Del Vecchio jr. avrebbe commissionato ricerche di informazioni durante la complicata vicenda ereditaria della dinastia industriale che, attraverso Delfin, possiede azioni di Mediobanca, Generali, Luxottica e altre.

Nell’inchiesta è coinvolta anche la società di sicurezza e intelligence SKP, che annovera fra i fondatori Luca Antonio Tartaglia, ex guardia del corpo di Silvio Berlusconi. Il coinvolgimento attraverso ex dipendenti della SKP nell’inchiesta del pm Francesco De Tommasi e il sostituto Antonio Ardituro della Dna, con il Nucleo investigativo dei carabinieri di Varese, è stato anticipato questa mattina da La Stampa e confermato da fonti investigative. Il gruppo conta tra i fondatori l’ex poliziotto Roberto Lombardi, 32 anni nelle forze dell’ordine prima di darsi al privato, e Daniele Rovini. È nato nel 2004 per occuparsi di vigilanza, investigazioni, ronde, videosorveglianza, security nelle discoteche e nei locali di Milano per poi virare il proprio business verso un profilo industriale di alto livello. Offre servizi e soluzioni che arrivano fino all’intelligence, l’anti-pirateria, strumenti per forze di polizia giudiziaria e Procure. La Equalize srl, al centro del fascicolo con le ipotesi a vario titolo di associazione a delinquere, intercettazioni illegali, accesso abusivo a sistema informatico, corruzione e violazione di segreto, è stata fondata da Gallo, per decenni collaboratore di magistrati come l’ex capo dell’Antiterrorismo milanese, Alberto Nobili di cui è stato testimone di nozze. L’ex poliziotto 66enne è amministratore delegato della società con il 5% delle quote. Il resto delle azioni è in mano al presidente Pazzali, 60 anni, già manager nel settore pubblico e privato in EUR, Vodafone, Fiera Milano, Sogei. La Equalize con 1,9 milioni di euro di giro d’affari e 648mila euro di utile nel 2023 si occupa di servizi di “gestione dati e informazioni commerciali” e “reti informatiche”, “investigazioni” e “verifiche dei sistemi di controllo”, management reputation. Da quanto si apprende da fonti investigative a essere indagato per associazione a delinquere è Daniele Rovini nel filone dell’inchiesta che riguarda il gruppo di intelligence privata SKP.

