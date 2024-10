Il suo scooter ha avuto una collisione con una Ford Focus e il giovane ha perso la vita

Un ragazzo di 17 anni, di nome Michele Comandini, è morto in un incidente stradale che si è verificato sabato, poco prima della mezzanotte, nel comune di Ardea (Roma) sul litorale laziale, nei pressi di Tor San Lorenzo. Il giovane ha perso la vita in uno scontro frontale tra il suo motorino e un’auto, una Ford Focus, condotta da un uomo di 45 anni residente a Palestrina. Lo schianto è avvenuto in via dei Lecci, all’incrocio con via delle Pinete. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 per la constatazione del decesso. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Coordina le indagini la procura della Repubblica di Velletri.

