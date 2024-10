Ancora in corso l'accertamento dei motivi dell'incidente mortale

Un motociclista di 53 anni è morto venerdì pomeriggio a Roma in un incidente stradale. È accaduto in via Giuseppe Gregoracci, nel sud-est della Capitale, all’altezza del civico 56. Il conducente della moto, una Honda NC750, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo e ha colpito il cancello di un’abitazione privata. Inutili i tentativi di rianimazione dell’uomo, deceduto subito dopo l’impatto. Al momento dell’incidente la moto risulta essere l’unico veicolo coinvolto, ma sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano.

