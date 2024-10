Lo striscione: "Fuori l'Italia dalla guerra, stop al genocidio"

“Fuori l’Italia dalla guerra, stop al genocidio“. Recita così lo striscione in testa al corteo riunito nella piazza davanti alla Stazione Centrale di Milano, piazza Duca d’Aosta, per la manifestazione per la pace promossa a livello nazionale dalle reti Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, Assisi Pace Giusta, Sbilanciamoci. Un migliaio le persone in piazza a Milano, sotto una pioggia scrosciante. Sette le città italiane coinvolte nella mobilitazione.

