Abbondanti piogge nel centro e nord Italia, precipitazioni anche nel Lazio

Nuova ondata di maltempo nel centro Italia. Su gran parte del territorio emiliano-romagnolo è stata emessa una nuova allerta arancione per rischio idraulico così come in Toscana dove sono previste abbondanti piogge in particolare lungo le coste. Allerta gialla, invece, nel Lazio dal mattino di oggi e per le successive nove, dodici ore. Le forti precipitazioni hanno anche costretto a rinviare la partita di Serie A tra Bologna e Milan, che però potrebbe giocarsi su campo neutro a Como o a Empoli.

Ancora allerta arancione su gran parte dell’Emilia Romagna

Nuove precipitazioni sono attese per la giornata di oggi sull’Emilia Romagna, in particolare sul crinale appenninico centro-occidentale. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso una nuova allerta arancione per rischio idraulico su gran parte del territorio emiliano-romagnolo: montagna e collina bolognese, pianura bolognese, pianura e costa ferrarese; montagna e collina emiliana centrale, pianura modenese, pianura reggiana e pianura reggiana di Po. Codice arancione per rischio idrogeologico e per temporali per montagna e collina bolognese, montagna e collina emiliana centrale, montagna e alta collina piacentino-parmense. Nel Bolognese la criticità maggiore riguarda la riattivazione di una frana a San Benedetto Val di Sambro, in località Ca’ di Sotto. Il movimento franoso (si era attivato nel 1994) ha un fronte stimato di circa 700 metri. Sempre sotto massima attenzione anche la Val di Zena, in particolare le condizioni del Laghetto dei Castori e di via Caurinzano a Pianoro. Si sta intervenendo, nel frattempo, sul Quaderna, tra Budrio e Medicina, per una piccola rotta che sversa acqua nei campi.

In Toscana piogge abbondanti lungo la costa, no criticità fiumi

Nelle prossime ore in Toscana, dove è in vigore un’allerta arancione, sono previste piogge abbondanti in particolare lungo la costa grossetana e successivamente sulla costa centro-settentrionale, rovesci sparsi sul resto della Toscana. Lo comunica sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani, che esorta la popolazione a restare aggiornata e a prestare attenzione. Nel post, Giani ringrazia “tutte le donne e uomini del sistema regionale di Protezione Civile impegnati in questa notte”, e fa il punto sulla situazione dei fiumi toscani ingrossati dalle piogge (Cecina, Elsa, Era, Cornia, Albegna, Ombrone grossetano e Arno), per i quali al momento non vengono segnalate criticità.

Allerta gialla nel Lazio

La Direzione emergenza, Protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo di livello giallo dal mattino di oggi, venerdì 25 ottobre, e per le successive 9-12 ore. “L’evento meteorologico – si legge nell’avviso – vede il persistere di condizioni perturbate sui settori settentrionali del Lazio. Le precipitazioni attese nelle prossime ore saranno caratterizzare da rovesci di forte intensità con quantitativi di pioggia stimati al suolo da deboli a moderati”.

