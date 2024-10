Foto di archivio

Il presunto responsabile dell'omicidio della donna ha 34 anni. La vittima aveva fatto perdere le sue tracce da venerdì 11 ottobre

Venerdì 11 ottobre Flavia Mello Agonigi, 54 anni italo-brasiliana, era uscita da casa sua a Pontedera (Pisa) per andare con delle amiche alla discoteca ‘Don Carlos’ a Chiesina Uzzanese (Pistoia), e intorno all’una di notte si era allontanata da sola, con la sua auto, una Opel Mokka e non aveva più fatto ritorno a casa. Aveva un appuntamento con qualcuno. Oggi il suo cadavere è stato ritrovato in una cisterna nella zona di Sant’Ermo, nel territorio del comune di Casciana Terme Lari (Pisa). Da quanto si apprende, un uomo di 34 anni è stato sottoposto a fermo perché ritenuto responsabile dell’omicidio della 54enne. E’ stato seguendo le poche tracce lasciate dall’auto di Flavia Mello che la polizia è riuscita a rintracciarne il corpo. L’Opel di Flava era stata ripresa da una telecamera quella notte a circa 13 chilometri di distanza dal luogo dove poi è stata trovata morta. Esaminando i contatti telefonici della donna, gli investigatori sono risaliti al presunto autore del delitto che è stato portato in questura a Pisa.

