La Procura della Repubblica di Pisa “ha iscritto un procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di omicidio” per la vicenda di Flavia Mello Agonigi, 54 anni, cittadina italiana di origine brasiliana residente nella provincia di Pisa, nel comune di Pontedera, che risulta scomparsa da casa da venerdì della scorsa settimana. La donna il 12 ottobre era uscita con alcune sue amiche, poi è sparita assieme alla sua macchina, una Opel Mokka Elegance color argento. La procura, con una nota stampa a firma del Procuratore Teresa Angela Camelio, informa quindi che sono state “avviate le prime indagini info-investigative” sul caso, dopo l’avvio del protocollo previsto per le persone scomparse. Sono già state ascoltate anche tutte le persone che hanno visto la donna nella giornata della scomparsa e i famigliari della donna.

