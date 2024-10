È quanto si legge in uno degli atti di compravendita delle 'Park Towers' di via Crescenzago 105

Uno ‘scudo’ da 1,8 milioni di euro contro le inchieste della Procura di Milano con risarcimenti già inseriti nei rogiti. È quanto si legge in uno degli atti di compravendita delle ‘Park Towers’ di via Crescenzago 105, i due grattacieli di 81 e 59 metri della Bluestone Crescenzago srl di Andrea Bezziccheri, finite sotto i fari della guardia di finanza di Milano nell’inchiesta, già conclusa e con sei indagati fra costruttori, architetti e funzionari del Comune di Milano, per abusi edilizi e lottizzazione abusiva e che oggi ha portato anche alla contestazione della Corte dei Conti di un danno erariale da 300mila euro.

Il rogito prevede un “fondo vincolato” aperto presso una banca per una capienza da 1,8 milioni di euro

Nell’atto di compravendita degli appartamenti in zona Parco Lambro – stipulato davanti al notaio Dario Cortucci e in possesso di LaPresse – si legge che la holding immobiliare, al centro di due diversi fascicoli (Crescenzago e Piazza Aspromonte) “si obbliga” a tutelare chi acquista gli appartamenti da “ogni sanzione, spesa, adempimento, danno, onere (anche non economico)” che “derivi” da eventuali “provvedimenti giudiziari” connessi ai procedimenti avviati dalla Procura di Milano o “altri enti/organi”. Il rogito dell’appartamento (120 metri quadrati con ingresso, soggiorno con cucina a vista, disimpegno, camera, bagno e balcone venduto per circa 450mila euro) prevede infatti una “clausola” a tutela degli acquirenti: un “fondo vincolato” aperto presso una banca e intestato al notaio, per una capienza da 1,8 milioni di euro. Soldi da utilizzare “esclusivamente” per risolvere tutte le “pendenze civili, penali e/o amministrative che dovessero insorgere” in una data successiva al rogito, a causa della tempesta giudiziaria che ha sconvolto l’urbanistica di Milano. Alla data del rogito in questione, stipulato questa estate, sono stati accantonati 300mila euro che verranno integrati con il “5%” del prezzo di “ogni atto di compravendita delle unità immobiliari del complesso immobiliare”. Le somme saranno svincolate a favore dei costruttori solo in due situazioni: se dovesse intervenire nei prossimi mesi un “provvedimento legislativo” in grado di eliminare i “rischi” oppure alla “conclusione con definizione positiva” delle inchieste della Procura. Bluestone fa scrivere che, a ogni modo se il “fondo non dovesse risultare sufficiente a coprire le eventuali sanzioni, spese, danni, oneri” si impegna “a versare le ulteriori somme” che saranno “necessarie”.

