Dopo le alluvioni che domenica hanno provocato la morte di una persona a Bologna

Dopo le esondazioni e alluvioni di domenica, che hanno colpito duramente l’Emilia-Romagna e provocato la morte di una persona in provincia di Bologna, una nuova allerta rossa è stata emanata nella regione per domani, martedì 22 ottobre, in particolare per possibili piene dei fiumi in provincia di Ferrara. L’allarme meteo sarà invece arancione nella pianura reggiana del Po, nelle pianure modenesi e bolognesi e sulla costa romagnola. Gialla invece nel parmense.

Le previsioni del 22 ottobre

Per la giornata di martedì 22 ottobre sono previste precipitazioni a carattere di rovescio in veloce transito da sud verso nord, più intense nella sera-notte sul settore centro-orientale della regione, non significative ai fini dell’allertamento. È previsto il transito della piena di Reno e Secchia nei tratti arginati di valle. Il codice colore arancione si riferisce al transito della piena di Reno. Nelle sezioni di Panaro in prossimità della confluenza i livelli si manterranno superiori alla soglia 2. Per quanto riguarda la piena di Po è prevista in transito con livelli superiori alla soglia 2 nella pianura centrale e, dalle prime ore del mattino, con livelli intorno alla soglia 3 nella pianura orientale. Si potranno ancora generare occasionali fenomeni franosi sui settori collinari e montani.

