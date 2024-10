È considerato il principale collegamento dei clan con i narcos

Arrestato a Medellin, in Colombia, il superboss della camorra napoletana Gustavo Nocella. Latitante da anni e conosciuto con lo pseudonimo di ‘Ermes’, era l’anello di collegamento dei cartelli della droga locali con i clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco e si era alleato con la mafia sudamericana, in particolare quella colombiana, per il traffico di grandi quantità di cocaina. La “carriera criminale” di Nocella è terminata “in un esclusivo appartamento di Medellin”, dove è stato fermato dagli agenti in seguito “a una notifica rossa dell’Interpol emessa dalla Dea di Napoli”. A tradirlo la passione per il biliardo. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha postato sui suoi profili social il video della cattura del boss.

