Era il collegamento tra i clan camorristici e i cartelli della droga locali

Il “boss della droga italiano” Gustavo Nocella è stato arrestato a Medellin, in Colombia. Lo ha annunciato su X il presidente colombiano Gustavo Petro. “La lotta per il controllo del traffico di droga non è contro i contadini, è contro i padroni”, ha aggiunto Petro. Nocella, conosciuto con lo pseudonimo di ‘Ermes’, era l’anello di collegamento dei cartelli della droga locali con i clan camorristici Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco e si era alleato con la mafia sudamericana, in particolare quella colombiana, per il traffico di grandi quantità di droga. Petro ha spiegato che la “carriera criminale” di Nocella è terminata “in un esclusivo appartamento di Medellin” dove è stato fermato dagli agenti in seguito “a una notifica rossa dell’Interpol emessa dalla Dea di Napoli”. La fase finale dell’operazione per il suo arresto, denominata Operazione Minerva, ha spiegato, “è iniziata sei mesi fa quando la polizia nazionale, in coordinamento con Europol, i Carabinieri e le autorità del Regno Unito, ha raccolto informazioni tali da stabilire che il progetto aveva il suo centro operativo in Colombia“.

