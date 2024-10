Il vicolo all'interno dei Quartieri Spagnoli è stato chiuso al transito dei pedoni

Intervento della Polizia nei Quartieri Spagnoli a Napoli per un uomo che si è barricato nella sua abitazione, un ‘basso’, in vico Santa Maria delle Grazie minacciando di far esplodere una bombola del gas. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che trattano con l’uomo, un 50enne, per farlo desistere. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco. Il vicolo è stato chiuso al transito dei pedoni.

L’allarme è presto rientrato. La polizia è riuscita a entrare nell’abitazione, bloccando l’uomo, un 50enne, che è stato poi portato in ospedale per accertamenti. L’area è stata messa in sicurezza anche grazie all’intervento dei Vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata