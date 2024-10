Molti interventi nella notte da parte dei vigili del fuoco per le forti piogge: voragine su un tratto della Statale 280 dei due Mari

Il maltempo sta creando gravi disagi anche al sud, in particolare in Calabria. Numerosi interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per le forti piogge nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro da ieri pomeriggio e nel corso della notte. Isolato il comune di Maida (Catanzaro) per l’esondazione di un torrente. Le maggiori criticità si sono verificate nei comuni di Locri e Bianco in provincia di Reggio Calabria, a Lamezia Terme e San Pietro a Maida in provincia di Catanzaro. Dalle ore 23 di ieri sera sono intervenute nel comprensorio lametino le squadre del distaccamento locale insieme alle squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna. Alle ore 4 circa, considerando le numerose richieste giunte alla sala operativa di Catanzaro, sono state inviate nella zona di Lamezia Terme altre squadre dai comandi di Cosenza e Crotone. Inoltre sul posto sono state inviate unità Saf Fluviali che con gommoni pneumatici in dotazione hanno provveduto a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate a causa dell’allagamento delle strade. Alle ore 7 erano circa 90 gli interventi in attesa di essere espletati relativi a verifiche per infiltrazioni di acqua e prosciugamenti. La Strada statale 280 in direzione Lamezia Terme è stata interrotta all’altezza del centro commerciale “Due Mari”. Proseguono i disagi anche in Emilia-Romagna, dove a Parma le forti piogge hanno allagato la sede del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl.

Auto finisce in una voragine sulla Statale 280 dei due Mari

Paura per un guidatore la cui auto è stata letteralmente inghiottita da una voragine che si è aperta su un tratto della Statale 280 dei due Mari che collega Lamezia Terme a Catanzaro. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare danni. L’incidente, ripreso in un video diventato virale, è avvenuto nei pressi dello svincolo Lamezia Terme Sud su un tratto, ora chiuso, particolarmente strategico visto che collega la stazione ferroviaria di Lamezia e l’Aeroporto al Capoluogo.

Allagata a Parma sede Ausl, oggi e domani stop vaccini

Le precipitazioni del fine settimana hanno causato un allagamento nella sede del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl, in via Vasari, a Parma, con un’interruzione dell’energia elettrica. Sono in corso gli interventi tecnici per ripristinare l’attività. Intanto, si è reso necessario sospendere l’attività vaccinale per la giornata di oggi e domani (i cittadini prenotati per questi due giorni sono avvisati con sms o e-mail). Come riferisce una nota diffusa dall’Ausl, la seduta della commissione patenti per persone diversamente abili di oggi pomeriggio è rinviata a mercoledì pomeriggio (anche in questo caso, i cittadini interessati sono avvisati telefonicamente). Infine, l’attività dell’ambulatorio di medicina legale, con appuntamenti già fissati per martedì pomeriggio è garantita lo stesso giorno e orario a Langhirano, all’ambulatorio 128, piano terra della Casa della comunità di via Roma.

