foto di archivio

Feriti nello scontro altri tre ragazzi

Un ragazzo appena 18enne è morto questa notte all’ospedale del Circolo dopo un violentissimo incidente stradale a Tradate, nel Varesotto. Secondo una prima ricostruzione, l’auto che stava guidando, un’utilitaria, si è scontrata quasi frontalmente con con una Bmw in via Costa del Re, una strada in una zona boschiva fuori dai centri abitati.

Feriti altri tre ragazzi

Oltre al 18enne, sono rimasti coinvolti altri tre giovani, feriti in modo non grave: si tratta di altri due ragazzi di 18 e 25 anni e di una ragazza di 25 anni. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Saronno, al lavoro per ricostruire la dinamica. Secondo quanto si apprende, la vittima si chiamava Daniele Sartorato e viveva a Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como. Dai resti accartocciati delle due auto, è possibile a giocare un ruolo nello scontro sia stata anche l’altra velocità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata