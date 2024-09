Il giovane è uscito fuori strada con la sua auto perdendo la vita nell'impatto

Incidente mortale a Jesolo (Venezia) nella notte. Un ventenne è uscito fuori strada con la sua auto perdendo la vita nell’impatto. La tragedia in via SP47 Via Piave Nuovo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7:30 del mattino ma probabilmente l’incidente è avvenuto qualche ora prima. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il mezzo ma, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del giovane. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 11 con il recupero dell’auto.

