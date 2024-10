Il fiume in piena ha superato il livello della banchina

Le forti piogge di queste ultime ore hanno fatto innalzare il livello del fiume Po. Nella zona dei Murazzi, nel centro di Torino, a causa della piena, l’acqua ha superato il livello della banchina, allagando la strada che costeggia il lungofiume e per questo il Comune ha disposto la chiusura del transito veicolare e pedonale. In una nota Palazzo Civico, sottolinea che la Protezione civile continua a monitorare le condizioni meteo e la situazione idrogeologica in città. “Come preannunciato – prosegue la nota – le previsioni meteo prevedono la ripresa delle precipitazioni in serata, con pioggia forte anche a Torino”.

(Photo Alberto Gandolfo e Matteo Secci/LaPresse)

