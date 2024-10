foto di archivio

Attese ancora piogge diffuse e persistenti sull'Italia. Il governatore toscano Giani chiede lo stato d'emergenza nazionale

Torna la paura per il maltempo in Emilia Romagna dopo i gravi disagi e le cattive condizioni meteorologiche che hanno interessato negli ultimi giorni l’Italia centro settentrionale, in particolare la Toscana e la Liguria. Anche oggi sono previste precipitazioni diffuse e persistenti: l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per le piene dei fiumi sulla montagna, collina e pianura del Bolognese, sulle aree di pianura centrali, ovvero nelle province di Modena e Reggio Emilia, fino ai confini con il parmense, sui bacini romagnoli, in particolare su pianura e bassa collina.

A Reggio Emilia scuole chiuse su tutto territorio

In tutta la provincia di Reggio Emilia, oggi saranno chiuse, a seguito dell’allerta rossa, tutte le scuole di ogni ordine e grado. Lo ha fatto sapere, con una nota, la Provincia. Oltre agli istituti scolastici, per oggi è prevista la sospensione di alcuni mercati, sagre e manifestazioni sportive. La decisione è arrivata ieri, in via precauzionale, dai sindaci dei comuni reggiani al termine della riunione che si è tenuta al Centro di coordinamento della prefettura di Reggio Emilia, insieme all’Agenzia regionale di Protezione civile, in relazione all’ondata di maltempo prevista per oggi sul territorio.

Sono invece in arancione i bacini romagnoli nelle zone di montagna e alta collina, i bacini della montagna e collina emiliana centrale; quelli di bassa collina e pianura di Parma e Piacenza. In giallo le restanti aree della regione ovvero costa e pianura ferrarese e le zone montane e alto collinari di Parma e Piacenza. Per temporali, è allerta arancione su tutta l’Emilia-Romagna.

Allerta arancione in Campania, la Toscana chiede lo stato d’emergenza

Allerta arancione in Campania prevista per tutta la giornata di oggi 19 ottobre: a Caivano disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Allerta meteo anche nel Lazio dove si prevedono precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Intanto il presidente della Toscana Eugenio Giani, dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale per i territori colpiti dal maltempo nelle ultime ore, ha interpellato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci perché sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Nella missiva inviata ieri al ministero il governatore toscano ha illustrato la situazione nelle zone interessate dall’esondazione dei corsi d’acqua nei bacini del Cecina, del Cornia e di quelli afferenti alla parte più alta del bacino dell’Ombrone grossetano e nel bacino dell’Elsa.

