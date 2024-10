Allerta rossa in Emilia-Romagna fino alla mezzanotte. Disagi anche in Liguria, Toscana e Marche

L’Italia è ancora stretta nella morsa del maltempo. La perturbazione proveniente dall’Atlantico sta portando con sé piogge intense e forti temporali da Nord a Sud. Un’allerta rossa per rischio idraulico è in vigore in Emilia-Romagna; arancione su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria e Sicilia. Valutata inoltre l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia. Le precipitazioni più intense sono attese nelle Marche, in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

In Sicilia esonda il fiume Salso

A Licata, in provincia di Agrigento, è esondato il fiume Salso. Alcune abitazioni a ridosso del fiume sono state evacuate per precauzione. Il sindaco, Angelo Balsamo, ha invitato la popolazione a non uscire di casa se non per esigenze strettamente necessarie. La Regione Siciliana ha attivato il sistema di Protezione civile per fronteggiare l’emergenza. Il presidente Renato Schifani è in stretto contatto con il capo del dipartimento, Salvo Cocina, che ha disposto l’invio di personale e mezzi del volontariato aggiuntivi provenienti anche da altre province, per supportare le operazioni di assistenza alla popolazione colpita. Sul versante orientale dell’isola, a Catania si sono registrati numerosi allagamenti e quattro voli destinati all’aeroporto Fontanarossa sono stati dirottati su Palermo. A Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, una tromba d’aria ha portato alla chiusura di una strada provinciale per la caduta di alcuni pali della luce.

Situazione difficile in Emilia-Romagna

Al Centro-Nord situazione difficile in Emilia-Romagna. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha firmato il decreto che dispone lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione civile a supporto della regione. Nel comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, il sindaco ha disposto l’evacuazione totale delle zone già colpite dalle precedenti ondate di maltempo a Traversara, Borghetto e l’area di via Muraglione a Boncellino. Evacuata anche la zona di Budrio, in prossimità degli argini del torrente Idice. Mentre nel pomeriggio il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza di evacuazione di tutti gli scantinati e i piani terra in alcune vie vicine alle zone critiche del Reno e dei torrenti Savena e Ravone, ingrossati dalle piogge persistenti. L’allerta rossa nella regione è confermata fino alla mezzanotte, poi diventa arancione per le piogge in diminuzione.

Disagi anche in Liguria, Toscana e Marche

Allagamenti anche nelle Marche settentrionali, dove sono stati segnalati disagi soprattutto nella zona costiera tra Senigallia e Ancona. Nel Savonese, infine, una frana a Casino ad Ellera, frazione di Albisola Superiore, ha isolato cinque abitazioni costringendo l’evacuazione di nove persone. A venir giù è stato un fronte lungo circa 100 metri di una vecchia cava. Quanto alla Toscana, infine, “sono andato nell’Alto Mugello e in Val d’Elsa a vedere la situazione: abbiamo avuto notevoli danni, che hanno motivato lo stato d’emergenza regionale. Tuttavia il momento critico è passato, siamo già a rifare i lavori sugli argini”, ha spiegato il presidente della Regione, Eugenio Giani.

