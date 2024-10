La mobilitazione è promossa da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm

Quando manca circa un’ora e mezza all’inizio della manifestazione nazionale dei sindacati metalmeccanici promossa da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, piazza Barberini, a Roma, si va riempiendo di manifestanti con bandiere e striscioni. Dopo la mozione comune sull’automotive sottoscritta la scorsa settimana e l’accerchiamento unitario andato in scena venerdì scorso durante l’audizione in Parlamento del ceo di Stellantis, Carlos Tavares, anche i leader delle opposizioni si ritroveranno insieme in piazza oggi. Il corteo, che partirà alle 9.30 da piazza Barberini, arriverà a piazza del Popolo.

