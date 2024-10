A Campiglia situazione difficile: soccorse 30 persone dai Vigili del Fuoco

Situazione difficile per il maltempo in Toscana. Sono 160 gli interventi dei Vigili del Fuoco tra Livorno e Siena per l’esondazione del Cornia. Le maggiori criticità si registrano a Campiglia Marittima nel livornese dove sono state soccorse 30 persone in difficoltà: un uomo si è aggrappato a un cartello stradale per non venir trascinato via dalla corrente e poi è stato tratto in salvo. Nelle immagini dei dei Vigili del Fuoco gli allagamenti visti dall’elicottero. A Suvereto è stata evacuata una RSA.

