La settima edizione del Lean Healthcare Award si conferma un appuntamento fondamentale per l’innovazione nel settore sanitario italiano, con oltre 250 progetti presentati da 98 aziende sanitarie provenienti da 14 regioni. Tra questi, 37 progetti sono stati selezionati come finalisti, rappresentando 28 aziende impegnate a ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi sanitari, sempre con particolare attenzione al paziente.

Questo premio, ormai punto di riferimento per il settore, valorizza l’adozione della metodologia Lean e Value Based, volta a ridurre sprechi e inefficienze, incrementando al contempo il valore offerto al paziente. Gli argomenti trattati spaziano dall’integrazione ospedale-territorio alla gestione delle urgenze, passando per l’innovazione tecnologica e la sicurezza delle cure.

Molti i progetti interessanti, che spaziano dall’ottimizzazione del percorso del paziente oncologico, migliorando l’esperienza complessiva attraverso percorsi personalizzati; dalla gestione delle urgenze in Pronto Soccorso, riducendo i tempi di attesa e garantendo interventi tempestivi; dalla creazione di reti chirurgiche interospedaliere per una migliore condivisione delle risorse e delle competenze.

Lean Healthcare Award 2024

Il premio, promosso da Fiaso, Federsanità, Simm, Agenas, Università di Siena e Telos Management Consulting, si conclude con la proclamazione dei vincitori il 21 novembre 2024, presso lo Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma. La cerimonia rappresenterà il culmine di un percorso di otto mesi, durante i quali i finalisti hanno lavorato per innovare e migliorare i propri processi, sempre con l’obiettivo di garantire un sistema sanitario più efficace e sostenibile per tutti i cittadini.

La selezione dei finalisti è stata affidata a una giuria tecnica composta da Lean Manager ed esperti del settore, che ha valutato i progetti presentati dalle aziende partecipanti. Ora, una giuria di circa 60 direttori generali di aziende sanitarie pubbliche e private, professori universitari e amministratori delegati del settore Healthcare si prepara a valutare i finalisti e proclamare i vincitori.

Aziende finaliste

1. AORN Antonio Cardarelli

2. AOU di Bologna Policlinico di Sant’Orsola

3. ASL 3 Nuoro

4. ASL 4 Liguria

5. ASL Napoli 1 Centro

6. ASL Napoli 3 sud

7. ASL Roma 2

8. ASL Salerno

9. ASL Torino 3

10. ASL VCO

11. ASL Vercelli

12. ASP Siracusa

13. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

14. ASST Spedali Civili di Brescia

15. AUSL di Reggio Emilia

16. Azienda Ospedaliera di Perugia

17. Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

18. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

19. Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

20. Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo

21. Azienda USL Toscana sud est

22. Sercop, ATS Città Metropolitana di Milano e ASST Rhodense

23. Centro DBS Pavia, DIN, Fondazione IRCCS Mondino Pavia e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia

24. Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

25. Istituto Nazionale dei Tumori

26. Ospedale Policlinico San Martino

27. Pia Fondazione Card. G. Panico

28. Policlinico Umberto I

