È finita all’asta giudiziaria la villetta di Ladispoli, di proprietà della famiglia Ciontoli dove a maggio del 2015 avvenne l’omicidio di Marco Vannini, per cui Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni di carcere per omicidio volontario insieme alla moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina condannati a nove anni e quattro mesi di carcere per concorso anomalo in omicidio volontario. L’annuncio è apparso su un famoso portale di compravendite immobiliari che fissa la base d’asta a 157.500 euro. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse il ricavato andrà alla famiglia Vannini per il risarcimento.

