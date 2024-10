La vittima era un cittadino italiano giá noto alle forze dell'ordine

Era entrato in un bar all’orario di apertura, con l’intenzione di mettere a segno una rapina, l’uomo accoltellato in zona Vigentino a Milano. Il titolare del bar, di origini cinesi, avrebbe reagito inseguendo il ladro fuori dal locale colpendo poi ripetutamente l’uomo, deceduto per le ferite riportate. Quando la polizia è giunta sul posto, ha trovato il titolare del bar, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. La vittima era un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata