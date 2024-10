La vittima è un cittadino italiano con precedenti penali

Un uomo di 37 anni, Eros Di Ronza, è morto accoltellato intorno alle 5 di stamani in via Giovanni da Cermenate, all’altezza del civico 37, a Milano, in zona Vigentino. Sul posto insieme con i soccorsi di Areu 118, anche la polizia. L’uomo era entrato in un bar all’orario di apertura con l’intenzione di mettere a segno una rapina, rubando dei Gratta e Vinci.

Il titolare del bar, di origini cinesi, avrebbe reagito inseguendo il ladro fuori dal locale con delle forbici in mano, con cui ha colpito l’uomo sulla parte alta del torace, con numerosi fendenti. Di Ronza è poi deceduto per le ferite riportate. Quando la polizia è giunta sul posto, ha trovato lì il titolare del bar, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Di Ronza era già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per furto e rapina.

