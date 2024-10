L'informatico indagato dalla Procura di Roma posta una frase tratta da 'Il signore degli anelli'

“Mai mollare“. Lo ha scritto su X Elon Musk rispondendo a un post del suo referente in Italia, Andrea Stroppa. L’uomo è indagato per concorso in corruzione nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. Stroppa aveva pubblicato un’immagine sulla piattaforma online tratta da ‘Il Signore degli Anelli‘ con la scritta ‘ci sono delle cose buone nel mondo, Frodo, e vale la pena lottare per queste’ aggiungendo la frase ‘never give up‘ facendo scattare così la reazione di sostegno da parte di Musk.

Never — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2024

