L'inchiesta a Roma per presunti illeciti su appalti informatici

Tra gli indagati dalla procura della Repubblica di Roma nell’ambito dell’inchiesta per corruzione sugli appalti informatici alla Sogei e al ministero degli Interni e della Difesa, figura anche il nome di Andrea Stroppa, 38 anni, esperto di sicurezza informatica che collabora con il ceo di Tesla Elon Musk e che secondo gli inquirenti sarebbe il ‘referente in Italia’ dell’imprenditore. Secondo la ricostruzione dei finanzieri delegati per le indagini, un altro indagato, un militare della Marina Militare, “nell’apprendere del progetto volto all’acquisizione da parte del Governo del sistema satellitare realizzato e fornito da un noto gruppo statunitense, approfitta dello svolgimento presso il VI reparto di cui fa parte di una riunione sul tema per agganciare e contattare successivamente il referente italiano del Gruppo, Andrea Stroppa“.

