Allerta gialla in tutta la regione, esondato il Bormida

Impazzano sui social i video che riprendono i disagi e i danni che le forti piogge stanno causando in Liguria dove è scattata l’allerta gialla per il maltempo. Le criticità maggiori sono in provincia di Savona, con allagamenti diffusi e alcune strade chiuse. Ad Albenga e in tutto l’entroterra, da Tovo San Giacomo, si sono registrate inondazioni lungo il torrente Maremola, a Ferrania (frazione di Cairo Montenotte) dove il fiume Bormida è esondato in più punti, e Altare. Allagamenti di strade e scantinati segnalati anche a Celle Ligure e Calice Ligure, disagi alla circolazione ferroviaria tra Loano e Pietra Ligure.

Per quanto riguarda le strade di competenza di Anas, la società comunica che, attualmente, non ci sono interruzioni. A Savona è costante il monitoraggio degli argini del torrente Letimbro, in piena. Situazione analoga anche a Quiliano. Il Maltempo proseguirà almeno fino a domani, giovedì 17 ottobre, dove l’allerta gialla passerà ad arancione sul centro e levante ligure, dal savonese allo spezzino, compreso l’entroterra.

