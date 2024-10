Il Bormida che è uscito dagli argini in due punti a Ferrania e Altare. Allagamenti sulla A10: chiuso il tratto Varazze-Arenzano verso Genova

Maltempo in Liguria, allagamenti e strade chiuse nel Savonese, dove si sono concentrate le piogge più intense di queste ore. Occhi puntati sulla Val Bormida per quanto riguarda i livelli dei corsi d’acqua, con il Bormida che è uscito dagli argini in due punti a Ferrania e Altare. Monitorato anche il livello del torrente Letimbro, a Savona, ad ora in piena.

Problemi anche alla circolazione ferroviaria tra Loano e Pietra Ligure mentre in mattinata una frana ha provocato l’interruzione della viabilità sulla Sp29 del Cadibona. Situazione complessa anche in riviera con allagamenti e torrenti che hanno visto un rialzo repentino del livello tra Albenga e Pietra Ligure. La regione avrà la Sala Operativa della Protezione civile aperta h24 per tutta la durata dell’allerta, in costante contatto con i sindaci per seguire l’evolversi della situazione con aggiornamenti sul sito ufficiale. “Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione”, sottolinea l’ente.

Allagamenti sulla A10, riaperto tratto Varazze-Arenzano

Riaperto il tratto dell’Autostrada A10 compreso tra Varazze e Arenzano verso Genova, precedentemente chiuso a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il settore centro-occidentale della Liguria che hanno provocato allagamenti sulla carreggiata. Continua il presidio costante attivato dalla Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, ad ora il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda residua. Agli utenti già in transito e diretti verso Savona, Aspi consiglia di percorrere A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, proseguire su A21 Torino-Piacenza e raggiungere la costa ligure attraverso la A6 Torino-Savona. Percorso inverso per chi è diretto verso il capoluogo ligure.

Chiuso nel Savonese tratto di via Aurelia per frana

Chiuso un tratto della strada statale 1 via Aurelia tra Albissola Marina e Celle Ligure, in provincia di Savona, dove la pioggia ha causato una frana che ha interessato la sede stradale. Il traffico è deviato lungo l’autostrada A 10 con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza al fine di riaprire il tratto a senso unico alternato nel più breve tempo possibile.

Domani scuole chiuse a La Spezia

A seguito dello stato di allerta arancione idrogeologica per temporali emanato dalla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile, per la giornata di domani il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato oggi un’ordinanza che dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale. Non solo.

Tra le misure prese per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità previste anche la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi; la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili. La chiusura degli ascensori pubblici: impianti di collegamento da via XXVII Marzo e Via Indipendenza, l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo A. Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri; la sospensione dei mercati ambulanti settimanali previsti sul territorio comunale; la sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “trenino Lillipuziano”; Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio. In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.

