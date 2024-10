Tantissime le richieste di screening già giunte alla Pisana

“Mercoledì 16 e giovedì 17 inizia ‘Un Consiglio in salute‘. Due giorni dedicati alla prevenzione di alcune patologie, da quelle cardiache a quelle del melanoma, a quelle odontoiatriche e anche a quelle oculistiche, con una donazione che coinvolgerà circa 30 persone del Consiglio regionale“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, illustrando alla stampa martedì alla Pisana il progetto “Un Consiglio in Salute”, un programma gratuito di prevenzione della salute, rivolto a tutto il personale del Consiglio, con adesione volontaria, effettuato con le principali associazioni e organizzazioni attive sul territorio nel perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale nel campo della prevenzione. “È una attività che noi vogliamo portare avanti per sensibilizzare non solo sull’importanza della prevenzione, che serve a prevenire patologie, ma soprattutto serve anche al degenerare di alcune malattie – ha spiegato Aurigemma -. Dove si trae un vantaggio, non solo per il paziente, ma spesso anche per le casse dell’amministrazione regionale. La cultura della prevenzione per noi è molto importante, perché è efficace affiancarla anche ad una cultura diversa”. Per Aurigemma “troppo spesso le richieste alle varie aziende sanitarie da parte di persone che raggiungono una certa età, per poter effettuare degli screening, rimangono inevase. I dati scientifici ci dimostrano che invece la prevenzione ha un senso molto importante, e ha molto efficacia nel prevenire queste patologie. Quindi noi iniziamo con questi due giorni che saranno molto importanti, sempre più convinti che la prevenzione non debba essere considerata un costo, ma un vero e proprio investimento per la salute delle persone. Che è un concetto ridotto rispetto a un concetto molto più ampio che deve andare a curare anche il benessere psicofisico della persona”. prevenzione. Tantissime le richieste di screening già giunte alla Pisana per ‘Un Consiglio in salute’: “Abbiamo ricevuto oltre 390 richieste che riusciremo in gran parte a svolgere nelle giornate di mercoledì e giovedì – ha proseguito il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma -, ma continueremo a farle anche nelle settimane successive per esaudire le richieste da parte di tutti i dipendenti del Consiglio regionale, e poi incominceremo ad allargare anche questo screening di prevenzione anche a tutta la zona dove è situato il Consiglio regionale. La Pisana è molto periferica rispetto al centro di Roma, e priva di servizi nelle proprie vicinanze. Metteremo quindi a disposizione, grazie anche alle fondazioni, alle associazioni che hanno dichiarato la loro disponibilità in maniera del tutto gratuita, questi screening anche per la popolazione di questa zona”.

