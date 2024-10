Lungo il corteo è stata srotolata una bandiera lunga decine di metri

Sono circa 3mila le persone scese in piazza sabato pomeriggio a Roma a sostegno del popolo palestinese. Il corteo, organizzato dalla Comunità palestinese in Italia con la partecipazione di Usb, Udu, Cambiare Rotta, Pci e altre sigle, è partito da Piramide per attraversare Viale della Piramide Cestia e Viale Aventino in direzione Colosseo. Destinazione finale Piazza Vittorio Emanuele II. Lungo il corteo è stata srotolata una bandiera palestinese lunga decine di metri. Numerosi i cori contro Israele per chiedere lo stop degli attacchi del suo esercito nella striscia di Gaza e in Libano. Per prevenire contestazioni già avvenute in passato, al passaggio del corteo sotto alla sede della FAO sono state rimosse le bandiere dei paesi membri.

