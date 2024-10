La tragedia è avvenuta a Quarto Flegreo

Un bimbo di 10 anni si è accasciato al suolo durante l’orario di ricreazione ed è morto. La tragedia è avvenuta a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, presso l’Istituto Comprensivo Borsellino di via Crocillo. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno provato a rianimare il bimbo, ma inutilmente. Immediatamente sono accorsi i parenti del piccolo che hanno affollato il cortile antistante la scuola. Sul posto è intervenuto il pm di turno della procura di Napoli e il medico legale. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Al momento il medico legale esclude si sia trattato di un caso di asfissia ma si avranno certezze con l’esame autoptico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata