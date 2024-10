È accaduto all'istituto Borsellino di Quarto Flegreo

Un bambino di 10 anni è morto a scuola per un probabile malore a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli. È accaduto all’Istituto Borsellino di via Crocillo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, il bimbo durante la ricreazione si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

Sul posto è intervenuto il pm di turno della procura di Napoli e il medico legale. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Al momento il medico legale esclude asfissia ma si avranno certezze con l’esame autoptico.

