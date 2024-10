La procura di Verbania deve fissare una nuova udienza preliminare, che dovrà essere celebrata da capo

Tutto da rifare nel procedimento per la tragedia della funivia sul Mottarone, in cui persero la vota 14 persone. Questa mattina, dopo una lunga camera di consiglio il gup Rosa Maria Fornelli ha deciso la restituzione al pm del fascicolo sull’incidente, segnando una battuta d’arresto nei lavori processuali. La decisione arriva dopo il no della procuratrice di Verbania Olimpia Bossi e della pm Laura Carrera alla revisione dei capi di imputazione – chiesta dal gup a settembre – nei confronti degli indagati sui quali si doveva decidere del rinvio a giudizio, escludendo in sostanza i reati relativi alla sicurezza sul lavoro. L’udienza preliminare che si era aperta il 17 gennaio scorso si è così azzerata. Toccherà ora alla Procura di Verbania fissare una nuova udienza preliminare, che dovrà essere celebrata da capo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata