La nuova opera dell'artista Gaetano Pesce

Per mesi piazza Municipio, a Napoli, è stata adornata dalla famosa Venere degli stracci di Pistoletto. Un’opera che ha creato non poche polemiche, in particolare dopo che un senza tetto la diede alle fiamme e la Venere fu ricostruita e riposizionata in piazza. Adesso l’opera di Pistoletto va in pensione, sarà collocata presso la chiesa di San Severo al Pendino, per lasciare posto al Pulcinella rivisitato di Gaetano Pesce. L’opera, ideata dall’artista poco prima di morire, sarà inaugurata questa sera alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ma già non mancano le polemiche. In tanti hanno notato la forma ‘fallica’ del pulcinella alto 12 metri, posto proprio davanti al Maschio Angioino. Una silhouette che tanti napoletani non hanno gradito.

