Il giovane era stato fermato sabato durante la manifestazione pro Palestina del 5 ottobre

Convalidato il fermo e decisi gli arresti domiciliari per Tiziano Lovisolo, il 24enne accusato di lesioni aggravate ai danni di un vicequestore della Digos e resistenza a pubblico ufficiale durante gli scontri della manifestazione pro Palestina del 5 ottobre a Roma. È la decisione presa dal giudice dopo l’udienza di questa mattina nel processo per direttissima a carico del giovane. Fuori dal Tribunale ad accogliere Lovisolo oltre agli amici una cinquantina di manifestanti dei collettivi studenteschi in solidarietà. “Ringrazio tutti per la vicinanza” ha detto il giovane fuori dal Palazzo di Giustizia a Piazzale Clodio. “Se ci aspettavamo questa decisione? Speravamo in qualcosa di meglio ma ci accontentiamo” ha detto invece l’avvocata Caterina Calia. La prossima udienza è prevista per il 14 novembre.

