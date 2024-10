L’iniziativa è stata organizzata dal Forum Famiglie Ostaggi nel quartiere ebraico della Capitale

101 palloncini gialli per ricordare i 101 ostaggi attualmente nelle mani di Hamas a un anno dagli attentati terroristici del 7 ottobre 2023. È l’iniziativa organizzata dal Forum Famiglie Ostaggi in Via Catalana, nel quartiere ebraico di Roma, a pochi passi dal Tempio Maggiore. Prima di liberare i palloncini in cielo sono stati letti tutti i nomi delle persone detenute dall’organizzazione a Gaza. “È passato un anno e c’è ancora grande preoccupazione circa la sorte degli ostaggi. Ricordiamo che non sono mai stati visitati dalla Croce Rossa internazionale e chiediamo la loro liberazione il più presto possibile”, sottolinea Benedetto Sacerdoti del Forum Famiglie Ostaggi 7 Ottobre. “È importante mantenere alta l’attenzione perché abbiamo notato che già poche ore dopo gli attentati la gente si era dimenticata le brutalità commesse dai terroristi di Hamas. È anche un monito per l’opinione pubblica che deve ricordare che gli ostaggi sono ancora nelle mani di Hamas e che non si conoscono le loro condizioni” dice il presidente dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia Luca Spizzichino. In piazza anche alcuni iraniani membri dell’associazione Donna Vita Libertà che si batte per i diritti delle donne nel Paese. “Persiani, iraniani ed ebrei hanno radici in comune. Abbiamo sempre convissuto in Medioriente per secoli. Non possiamo ignorare il fatto di avere un destino in comune. Dobbiamo vivere in pace e in armonia”, dice Shahin Modarres, analista iraniano in piazza assieme alla comunità ebraica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata