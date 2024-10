Gli attivisti avevano tentato di sfondare il blocco delle forze dell'ordine su via Ostiense

Cariche della polizia in tenuta anti sommossa contro i manifestanti pro Palestina che hanno tentato di sfondare il blocco delle forze dell’ordine su via Ostiense a Roma. Gli agenti avanzano con gli scudi mentre sono ancora in azione gli idranti.

