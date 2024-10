Accolta la richiesta dei legali della famiglia Borsellino

Il gup di Caltanissetta, David Salvucci, ha accolto la richiesta dei legali della famiglia Borsellino di considerare la presidenza del Consiglio e il ministero dell’Interno responsabili civili nel processo che riguarda la strage di via D’Amelio, a Palermo. La causa si aprirà contro i quattro poliziotti imputati di depistaggio per aver mentito nell’udienza in cui si cercava la verità sul falso pentito Vincenzo Scarantino. In caso di condanna per i risarcimenti ne risponderanno Palazzo Chigi e il Viminale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata