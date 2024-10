Si tratta di un evento straordinario per una specie solitamente legata agli habitat fluviali

Un esemplare di lontra adulta è stato avvistato nelle acque del litorale di Petacciato, in provincia di Campobasso, evento straordinario per una specie solitamente legata agli habitat fluviali. L’animale, appartenente alla specie Lutra lutra, considerata a rischio di estinzione, è solitamente associato a fiumi e torrenti. L’avvistamento di una lontra in Adriatico, nella tarda mattinata di oggi, rappresenta un fatto raro che ha sorpreso gli esperti. “È un avvistamento molto raro”, spiega Nicola Norante, ornitologo ed esperto di biodiversità, sottolineando che questo fenomeno potrebbe essere una risposta agli stress ambientali che stanno colpendo i corsi d’acqua del Molise. Le lontre, animali territoriali e legati alle acque pulite, potrebbero essere spinte a cercare risorse altrove, come il mare, a causa della siccità e della riduzione degli habitat naturali. L’esemplare potrebbe essere giunto sulla costa dall’alto Molise seguendo il corso del fiume Trigno e zigzagando tra ruscelli, e la sua presenza in mare è indicativa delle difficoltà che la fauna fluviale sta affrontando.

