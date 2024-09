Gravi danni su tutta la regione del Molise a causa del maltempo

Martedì una serie di temporali e celle temporalesche ha colpito gran parte del Molise, in coincidenza con l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. A partire dal primo pomeriggio, la massiccia attività elettrica ha provocato gravi danni, in particolare sulla SP 40, nel territorio di Campomarino, al confine con il comune di Portocannone (Campobasso). Qui un fulmine ha colpito la strada, in prossimità della centrale Enel, frantumando il manto stradale, creando voragini e sollevando lastre di asfalto. Le autorità hanno avvisato la cittadinanza dell’impraticabilità della strada, che collega i comuni dell’hinterland termolese. Intanto a Trivento un violento nubifragio ha causato il distacco di un cavo dell’alta tensione in contrada Codacchio. L’area è interdetta. È stata contattata Enel per il ripristino.

