Screenshot

Chiuso temporaneamente l'aeroporto del Salento per mettere in sicurezza la pista

Principio d’incendio al motore di un aereo della compagnia Ryanair che giovedì mattina, all’aeroporto di Brindisi, doveva partire intorno alle 8:35 per Torino. È stata disposta per motivi di sicurezza l’evacuazione dei 184 passeggeri e dell’equipaggio ma fortunatamente non si registra, a quanto si apprende, alcun ferito. L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso per mettere in sicurezza la pista e per questo motivo si è resa necessaria la chiusura temporanea dell’aeroporto del Salento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata