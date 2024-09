Le indagini sono state condotte dai finanzieri del Comando provinciale di Lecce

Venticinque arresti sono stati eseguiti nell’inchiesta denominata ‘Fuori gioco’ e coordinata dalla Dda di Lecce con riferimento a un sodalizio ritenuto di stampo mafioso che sarebbe attivo nei Comuni di San Pietro Vernotico, San Donaci, Tuturano e Torchiarolo. Le indagini sono state condotte dai finanzieri del Comando provinciale di Lecce, con il supporto del Servizio centrale investigazioni sulla criminalità organizzata e dei Comandi provinciali di Brindisi e Taranto.

Il gip del tribunale di Lecce, sulla base delle investigazioni condotte dal Gruppo investigativo criminalità organizzata (Gico), ha disposto gli arresti in carcere nei confronti di 25 indagati per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, rapina, minacce, percosse e traffico di sostanze stupefacenti nonché il sequestro preventivo di aziende contigue all’associazione. Gli indagati sono ritenuti appartenenti al clan Soleti.

