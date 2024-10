I lavoratori del cantiere edile protestano contro i mancati pagamenti

La sindaca di Basiglio prova a mediare per far rientrare la protesta di un gruppo di operai, saliti su una gru, per lamentare il mancato pagamento degli stipendi da mesi. “Ci sono delle trattative in atto e confido che si troveranno le soluzioni perché sono pur sempre lavoratori. Sono al mio secondo mandato, ho fatto già i primi cinque anni da sindaco e i precedenti cinque da vice sindaco e non abbiamo mai avuto vicende di questo tipo. Parliamo di lavoro e ovviamente ci sono delle pretese. Mi sono attivata per capire cosa stava succedendo, si sono allertati tutti e c’è stato il presidio delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della polizia locale, ci sono anche i costruttori”. Così la sindaca di Basiglio Lidia Reale, che da questa mattina segue l’evolversi della situazione nel cantiere dove sei operai sono saliti su tre gru, parlando coi cronisti.

