I colleghi: "Non prendono lo stipendio da 6 mesi"

Otto operai sono saliti, per protesta, su una gru in un cantiere in via Francesco Sforza al numero civico 7, nel Comune di Basiglio, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Corsico. I lavoratori hanno spiegato di non ricevere lo stipendio da sei mesi, come riferito da un collega.

