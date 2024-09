Il programma delle kermesse giunta alla decima edizione prevede diversi eventi. La madrina sarà Mariella Sapienza

Una manifestazione di tre giorni interamente dedicata al peperoncino: non solo alla sua bontà ma anche alle doti benefiche, al benessere che può portare a chi lo consuma. La Calabria ‘si sposta’ a Roma per ‘HOTtobre piccante’, in programma dal 4 al 6 ottobre al vivaio Garden Tre Fontane, sulla via Laurentina, e presentata oggi a Palazzo Valentini. La presentazione è stata introdotta dal presidente dell’Accademia del Peperoncino, Antonio Bartalotta, e ha visto la partecipazione di rappresentanti dei Comuni di Roma e Diamante (Cosenza), Comune che patrocina anche l’evento romano insieme con la Regione Lazio e che da anni ospita un festival molto partecipato: quest’anno in un weekend a settembre ha registrato 220mila presenze. Anche quello di Roma sarà un vero e proprio festival del peperoncino, organizzato da Ipse Dixit, delegazione romana dell’Accademia Italiana del Peperoncino, in collaborazione con il vivaio Garden Tre Fontane. Per il presidente dell’associazione l’OrodiCalabria, Ernesto Magorno, “il peperoncino è diventato protagonista della cucina italiana anche grazie ai festival, e ha trasformato un festival enogastronomico in evento culturale”. E in questo momento un obiettivo importante, ha sottolineato, “è rendere il peperoncino, e con esso la Calabria, protagonista anche all’interno del Giubileo” del prossimo anno, perché occorre mettere insieme “gastronomia e cultura”.

La madrina della manifestazione sarà Mariella Sapienza, influencer e opinionista del programma di Rai2 ‘Bella Ma’’. L’evento sarà anche, come è stato sottolineato, un ponte tra Roma e la Calabria. Il programma di “HOTtobre piccante”, kermesse giunta alla decima edizione, prevede diversi eventi: dagli spettacoli di burlesque alla musica dal vivo, fino a una mostra di oltre 200 varietà di peperoncini provenienti da tutto il mondo, curata dall’esperto Arturo Rencricca. Non mancheranno show cooking, degustazioni di vini e specialità gastronomiche, con la partecipazione di chef e sommelier. Torna inoltre, con un numero record di partecipanti, la competizione “Poesie Piccanti”, che premia i migliori versi ispirati al peperoncino. Ci saranno momenti di approfondimento culturale, come il “Salotto Rosso”, che sabato e domenica ospiterà docenti, accademici, nutrizionisti e rappresentanti istituzionali. Tra le novità di quest’anno, l’esposizione di auto d’epoca, mentre la conclusione sarà affidata alla tradizionale gara dei mangiatori di pasta piccante, il ‘Grand Pic di Roma’.

