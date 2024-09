Intervento di polizia e carabinieri: arrestate due persone

Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale hanno sgomberato lo stabile occupato di via Eudo Giulioli, noto come ex hotel Cinecittà, come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini. L’immobile è oggetto di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma, che è stato eseguito contestualmente dai Carabinieri, su delega della Procura della Repubblica di Roma. La liberazione dell’edificio dà attuazione alle direttive del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano. All’interno dell’ex hotel sono state trovate circa 150 persone, quasi tutte di nazionalità sudamericana e sono stati attivati servizi idonei, del Comune di Roma, per far fronte alle situazioni di fragilità emerse. Nel corso dello sgombero Carabinieri e Polizia, grazie anche alle unità cinofile, hanno recuperato e sequestrato in alcune stanze in disuso una pianta di marijuana e 10 dosi di cocaina. Sono stati inoltre rinvenuti alcuni cellulari oggetto di furto e una persona è stata denunciata per ricettazione. Infine, sono state tratte in arresto due persone in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare per reati predatori.

