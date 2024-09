Al via a Venezia il processo per l'omicidio della 22enne di Vigonovo: l'ex fidanzato imputato non è presente

Filippo Turetta non è presente alla prima udienza del processo a suo carico, davanti alla Corte d’Appello di Venezia, per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il suo avvocato Giovanni Caruso, intercettato dai giornalisti al suo arrivo in tribunale, ha dichiarato che è possibile che il suo assistito partecipi alle udienze in futuro. “Filippo Turetta lo vedremo mai in aula? “È possibile”. Questa la risposta ai cronisti del legale. In merito al processo “non posso anticipare nulla. Oggi ci sarà, non ho dubbi, la costituzione delle parti civili. Non posso anticipare nulla di qualcosa che in realtà è destinato ad essere deciso dalla Corte”, ha aggiunto l’avvocato Caruso.

“Farò in modo di partecipare al processo solo quando è necessario, spero che finisca presto“, avrebbe detto l’imputato, secondo quanto apprende LaPresse da fonti accreditate, proprio il giorno dell’inizio del processo. “Il mio pensiero va alla mia famiglia, a mio fratello e ai miei genitori, che vengono continuamente fermati dai giornalisti”, avrebbe aggiunto il 22enne di Torreglia, nel Padovano, che rischia l’ergastolo. Turetta deve rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere.

