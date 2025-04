I consulenti: "Risultato perfettamente sovrapponibile"

Delitto di Garlasco, sulle unghie di Chiara “dna di Sempio“. Un dna maschile trovato sui frammenti delle unghie di Chiara Poggi, infatti, “è risultato perfettamente sovrapponibile” a quello attribuito dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 per l’omicidio, ad Andrea Sempio, il 37enne nuovamente indagato per il delitto di Garlasco dopo essere già stato archiviato nel 2017.

Le parole dei consulenti

Lo scrivono i consulenti della Procura di Pavia Carlo Previderè e Pierangela Grignani nelle conclusione di una consulenza di 60 pagine, visionate da LaPresse, depositata ai pm di Pavia Valentina De Stefano e l’aggiunto Stefano Civardi che indagano sull’omicidio del 13 agosto 2007. Risultati che saranno oggetto dell’incidente probatorio per cui il 9 aprile il gip conferirà l’incarico.

