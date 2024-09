E' successo allo svincolo di Terranova, nel corso dei lavori alla viabilità di collegamento con Tor Vergata

E’ crollato il vecchio cavalcavia di svincolo di Terranova, sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli. E’ successo la sera del 21 settembre, poco dopo le 21, durante i lavori di rifacimento della viabilità di collegamento con Tor Vergata e le immagini sono subito diventate virali sui social. L’impalcato dell’opera in via di demolizione ha ceduto, occupando interamente il piano autostradale sottostante e bloccando la circolazione. Terminati i rilievi da parte delle autorità, Anas ha proceduto con le operazioni di rimozione delle parti di cavalcavia che riempivano le carreggiate per consentire la definitiva riapertura del tratto dell’autostrada.

