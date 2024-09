Sono 300 i pompieri al lavoro nelle varie province della regione

Sono 300 i Vigili del fuoco al lavoro in Emilia Romagna a causa del maltempo, 1.200 gli interventi svolti da inizio emergenza. Situazione in miglioramento a Bologna, Rimini e Forlì Cesena, permangono criticità nel ravennate: operazioni in corso tra Lugo e Bagnacavallo.

